La anécdota de Renata Bravo con su hija: Le envió fotos en donde aparece desnuda

La actriz Renato Bravo sorprendió contando una simpática anécdota en el programa “Podemos Hablar” (CHV).

Durante la conversación, Jean Philippe Cretton, el animador del espacio le preguntó: ¿Es verdad que tu hija ha tenido que ver fotos tuyas desnuda?

La respuesta de la artista no se hizo esperar: “Yo tenía mi celular, pero me compré uno más moderno”, tras lo cual su hija le dijo: “Mamá, regálame tu celular”. Ante la petición, ella accedió.

“Pero yo, estúpida, no sabía que mi celular había quedado ligado al de ella, entonces a mí me llaman por teléfono y le suena a ella. En ese momento yo me estaba haciendo un tratamiento para la celulitis, y en el baño desnuda, sola, me sacaba fotos”, explicó, haciendo referencia a que de esta manera podía guardar el registro de cómo avanzaba el procedimiento.

Lo malo de todo esto, era que apenas se tomaba las fotografías instantáneamente le llegaban a su hija, que estaba en el colegio, confesó entre risas la comediante.