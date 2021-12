“No lo podía creer”: Cristián de la Fuente reveló el especial regalo que recibió de parte de Vicente Fernández

El reconocido actor nacional, Cristián de la Fuente, compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales para recordar al destacado cantante mexicano Vicente Fernández, quien falleció durante esta jornada a los 81 años.

“Hoy decimos adiós a un gigante, no solo como artista, sino además como ser humano. Don Vicente Fernández, nunca he compartido con alguien tan grande y tan cariñoso y humilde a la vez“, comenzó expresando.

En este sentido, recordó que “tuve el honor de grabar con usted en la participación especial que hizo en Amor Bravío y nunca olvidaré que al terminar de grabar, se sacó el traje que usó en la escena, me lo dedicó y me lo regaló. La verdad no lo podía creer”.



“Y no solo eso, como usted veía la novela, quería que yo en la escena de mi boda estuviera vestido como un verdadero charro. Por eso me invitó a su rancho y le pidió a su sastre que me diseñara mi traje, traje que hoy guardo como un tesoro, no solo por lo que significa, sino porque me recuerda ese día que compartimos juntos y las conversaciones en su rancho”, complementó Cristián de la Fuente.

“Don Vicente, descanse en paz. Siempre seguirá vivo en nuestros corazones. Gracias por regalarme momentos que nunca olvidaré. Hasta pronto”, finalizó.

Revisa la publicación acá: