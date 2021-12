“Tuvo una urgencia médica”: Karla Constant explicó la baja de Nacho Román, en The Covers

Este viernes en un nuevo capítulo de The Covers, uno de los concursantes, Ignacio Román, señaló antes de presentarse. “La música me ha gustado desde toda la vida. No soy cantante, pero llevo la música en el alma. Elegí a dos artistas muy representativos y más que nada porque tengo un vozarrón muy pesado”, comentó.

Además, agregó: “Elegí a Leonardo Favio, porque me encanta su historia de vida. Y también a Raphael, por su tono de voz y porque lo escuché muchísimo cuando niño. Me estoy preparando para este desafío, poniéndole mucho cariño. Espero que salga muy lindo por respeto a estos dos grandes artistas”, cerró.

Todo iba bien, pero sin embargo ocurrió algo inesperado tras el video de presentación.

Karla Constant, comunicó: “A todos los seguidores de Nacho, quiero contarles que lamentablemente tuvo una urgencia médica, él se preparó, trabajó muchísimo. Estuvo en los ensayos y maquillaje, realmente estaba a punto de presentarse, y lamentablemente no pudo ser”.

Finalmente, la animadora aseguró que el participante estaba siendo atendido, mientras veían imágenes de sus ensayos. “Te mandamos un abrazo fuerte. De verdad deseamos que te recuperes pronto”, cerró el rostro de Mega.