Coté López impacta con fotografía en bikini: “Hasta yo me tengo envidia”

¡Es que Coté López es total! no por nada tiene millones de seguidores en Instagram, quienes disfrutan a diario con sus entretenidas publicaciones que sube a diario, compartiendo la cotidianidad de su vida.

Y ahora se pasó con una postal donde se le ve en bikini en la playa luciendo su trabajado en el mar.

“Hasta yo me tengo envidia en esta foto. Les juro que en vida real no me veo así”, escribió en tono de broma la empresaria, quien se encuentra disfrutando de unas fenomenales vacaciones en Dubai junto a toda su familia.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios de elogios, y ya van más de 62 mil me gusta.