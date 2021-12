Daniela Ramírez sufre lamentable pérdida: “te me vas joven, no tenemos consuelo”

Sin duda esta es una de las peores fechas para perder a un ser querido. Y lamentablemente es lo que está viviendo la actriz Daniela Ramírez, quien quiso rendir un emotivo homenaje en su instagram a una amiga que falleció recientemente víctima del cáncer.

La profesional que interpretó a Isabel Allende, compartió en la red una fotografía donde aparece junto a un grupo de mujeres para despedirse de Noelia.

“Mi guagua más grande ! Mi luchadora incansable , tanta vida que nos robaron … mezquino maldito cancer que nos quitas las flores más hermosas ! Siempre desde que te vi te dije que eras la más más más hermosa de todo el ramito que dieron nuestras vieja”, escribió.

“Te me vas joven , no tenemos consuelo. te aseguramos que cuidaremos con el amor que siempre nos diste a tú madre , abuela , hermana , hija y el tremendo compañero que te dió besos tiernos hasta el último respiro ! Serás aire , serás la naturaleza completa ,tu voz colada en viento nos dará siempre un consejo donde aparecerás en un abrazo que no quería dejar de darte . Te amo princesa chiquitita , te amo guagua hermosa luchadora”, agregó.

“Te fuiste a la misma hora y mismo día en que naciste .. no sabemos cantar , cantaremos llorando con todo el inmenso amor que nos dejaste , seremos este equipo hasta que nos encontremos de nuevo así ! Tenemos sed!!!! Vuela tranquila sin dolor mi guagua NOELIA @noevargaspatuelli para siempre conmigo!”, finalizó.

