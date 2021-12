Karla Melo se confesó con participación en “Aquí se baila”: “Quiero ser como Jennifer Lopez”

Karla Melo (35) ha sobresalido en variados proyectos de actuación, como “El reemplazante”, “Preciosas” y “Gemelas”, por nombrar a algunos, y últimamente también lo ha hecho en materia musical. Sin embargo, hay otra faceta de ella en la que es muy fuerte, el baile, la cual demostrará en el estelar de alta competencia que estrenará Canal 13 en enero, “Aquí se baila… talento por sobre la fama”.

La actriz confiesa que “cuando estaba el boom de los programas de baile, hace muchos años, yo siempre soñé con estar en uno. Yo los veía y decía ‘ay, ojalá me invitaran’, entonces ahora me llamaron y decidí hacerlo para desbloquear ese sueño”.

Melo cuenta que “yo bailaba antes de estudiar actuación y quería ser bailarina, pero por cosas de la vida no se pudo y me fui por el camino de la actuación. Eso sí, siempre el baile ha estado en mí y siempre me ha gustado bailar. Y ahora es muy rica la experiencia de estar bailando todos los días, aprendiendo coreografías y conociendo gente nueva”.

Karla añade a lo anterior que “ahora que estoy incursionando en la música, en mis videos hay baile, y yo quiero que siempre haya baile. De las divas que amo, como Britney Spears o Christina Aguilera, yo me sé todos los bailes y nunca se me han olvidado, aunque hayan pasado 20 años”.

La participante de “Aquí se baila… talento por sobre la fama” destaca que “una de mis ídolas mundiales es Jennifer Lopez, y el otro día leía una entrevista donde ella decía ‘me decían que no podía actuar, que tenía que hacer una cosa o la otra’, y ahora la ves que canta, hace películas, produce, tiene maquillaje, ropa y cambia de marido todos los años (ríe). Yo no digo que no voy a actuar más, no digo que sólo voy a cantar o que sólo voy a bailar. No, voy a hacer de todo… quiero ser como Jennifer Lopez, y llegar así de hermosa a los 50”.

Karla Melo como showoman

Tras ser consultada si se definía como una artista integral, respondió que “obvio que sí, soy una showoman. Esa es la finalidad de lo que estoy haciendo. Ahora pronto se viene el video con mi segunda canción, y espero tener próximamente un EP, presentarme en vivo y que la gente pueda cantar mis canciones y bailar. Ese es mi sueño, es mi proyecto de ahora, poder presentarme en vivo con mis canciones, bailes y todo lo que tengo que decir”, poniendo énfasis en que “me siento privilegiada por la gente que me sigue. Me ha tocado ver, sobre todo estando en la tele, mucha gente que odia, que tira mala onda, y a mí no me pasa mucho. Por eso siempre agradezco a la gente que me sigue, y a mí, que me gusta interactuar, que sea súper cariñosa, fiel y que dice que me apoyarán siempre en todo”.

Consultada por si quiere ganar “Aquí se baila… talento por sobre la fama”, Karla Melo contesta que “no voy a decir que vengo a ganar, porque no vengo a ganar, vengo a pasarlo bien, a bailar, a aprender, a conocer gente, y de la mano de toda esta gente hermosa y de artistas. Imagínate si después puedo hacer videos con ellos. En definitiva, lo veo por ese lado: conocer gente, hacer migas y que podamos hacer cosas después”.

“Aquí se baila… talento por sobre la fama”, en enero en el horario prime por las pantallas de Canal 13 bajo la conducción de Sergio Lagos y la producción ejecutiva de Alexis Zamora.