Renata Bravo saca carcajadas en Instagram bailando al ritmo de la canción “Pobre Caminante”

La actriz Renata Bravo es una activa usuaria en redes sociales, en donde compartió unas simpáticas imágenes con sus seguidores, deseándoles los mejores deseos al empezar la semana.

Así es como se puede ver a través de su cuenta de Instagram, en donde escribió: “¿Muy ridículos mis pantalones? Los hoyos eran menos grandes, pero me agaché y se relajaron más 😂😂😂”, comenzó el relato de la comediante que luce un look muy relajado: unos jeans rasgados, una polera café, unos lentes de sol, un bolso y chalas beige.

Junto a sus palabras, subió un video en donde aparece muy animada bailando al ritmo de la canción “Pobre Caminante”, de Chico Trujillo.

La publicación sacó carcajadas en los usuarios de la red, quienes no tardaron en responder: “¡Están soñados!! 🥰🥰”, “jajajaja.. que alegre, me gustan tus pantalones 👏”, “linda pinta. Me caes muy bien Renata. ¡No cambies nunca!”, “que simpática eres…me caes tan bien”, fueron parte de los mensajes que escribieron los internautas.

Revisa acá las imágenes: