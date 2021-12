Karen Bejarano asegura que la obligaron a hablar sobre su depresión:”Empezaron a hablar de mí sin saber lo que estaba pasando”

La salud mental de Karen Bejarano y su esposo ,Juan Pedro Verdier ha estado en boga el último tiempo debido a las declaraciones de ambos en televisión, donde se refirieron a los difíciles episodios que debieron enfrentar.

Días atrás la participante de “El Discípulo del Chef” confesó en sus redes sociales que enfrentaba un difícil momento tras sufrir una nueva crisis de ansiedad. Sobre esto hablaron en el programa de TV+ “Me Late”, para analizar el tema.

“Son cosas que pasan, quienes han pasado por este tipo de proceso pueden entenderlo mucho mejor”, señaló la ex chica Mekano.

“Esta situación se venía dando hace unos días, los malestares los estaba sintiendo hace tres cuatro días y aproveché ayer que era feriado para poder ir al médico y en el fondo que me vieran lo más rápido posible”, reveló.

“Yo estoy hablando porque me han preguntado por qué expongo esto. Yo estoy exponiendo esto porque a mí me obligaron de alguna forma a empezar a exponer esto. Empezaron a hablar de mí, sin saber lo que estaba pasando”, explicó.

“A pesar de que me puedan ver muerta de la risa en redes sociales, trabajando en un programa de televisión, también hay días malos como el que viví ayer y tuve que ir a que me dieran mis medicamentos y poder volver a hacer un nuevo balance, para que todo este tema químico no me afectara tanto y pudiera volver a funcionar bien”, sostuvo.

“Es un tratamiento que lleva químicos. Entonces, por más que yo quiera estar bien, también necesito que los químicos hagan lo suyo”, cerró.