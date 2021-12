“¡Son unos hue.. interesados!”: Kathy Orellana lanzó fuertes insultos en contra de su familia

¡Kathy Orellana se encuentra nuevamente en el ojo del huracán! esto, tras la polémica publicación de unos videos en donde se lanzó con todo en contra de su familia.

Es así como se puede ver a través de sus historias de Instagram, en donde descargó toda su furia con fuertes insultos e improperios.

“Una tía me dice ‘a mí no me gusta el cahuín, pero deja escucharlo. ¡Que no… que no es cahuinera! jaja”, comenzó su relato, de manera irónica.

“Me importa un reverendo pi…. toda mi familia porque son todos unos hueo… interesados. Cuando yo estaba en Rojo llegaban todos los hueo... al asado, mi tía, mi tío…pero ahora los giles… cul… no son cahuineros, no son nada, se hacen los hue…. gil… cul… interesados”, fue la acusación que habría desatado la ira de la artista.

¡Pero eso no fue todo, porque luego arremetió en contra de su madre!

“Y lo peor es que todos le prestan ropa a mi mamá, porque les presta plata, porque son todos unos interesados de mier… ¿o no te acordai tía que te prestan plata?”, comentó Kathy…sacando los trapitos al sol, al parecer.

“Yo hace mucho tiempo no comparto con nadie de mi familia porque son unos interesados de mier.… porque son aprovechadores de la plata. Después todos me pregunta ¿Kathy que te pasa? imagínate en mi propia familia me flagelan brígido son todos tan bastardos”, cerró indignada. “¡Ayayayyy!” que problema este… como dice su famoso hit.

