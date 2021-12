Naya Fácil arremetió contra Cecilia Bolocco desclasificando antiguo episodio

La influencer Naya Fácil recientemente desclasificó una actitud que habría tenido la ex Miss Universo Cecilia Bolocco.

Fue a través de una transmisión en las redes sociales donde la celebridad entregó su opinión sobre la hermana de Diana Bolocco.

“Por decir esta hu…, no me van a llamar de ninguna cuestión más. Ya, pero me da lo mismo. Al menos yo soy sincera y me da lo mismo. Prefiero que la gente sepa. Vende una pomada la Cecilia Bolocco así por Instagram. Una vez vi su en vivo y es muy distinta a como es en persona“, inició señalando la influencer.

Recordemos que Naya Fácil conoció a Cecilia en la realización de los Giga Awards, evento que se realizó en el mes de agosto donde participó, y fue conducido por Bolocco.

“Yo, cuando fui a grabar (el tema) ‘Show Show’, cuando pasaron los premios de Canal 13 la vi. Vuelvo a reiterar, no es conmigo. A mí me da lo mismo que me saluden o no. Pero vi cómo era en el entorno. Con decirles que no saludó a nadie de todos los que estaban, de todos los que salieron en pantalla, no saludó a nadie”, aseguró.