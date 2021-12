“Blanquita Nieves” lo dará todo en “Aquí se Baila” de Canal 13: “Es una de mis pasiones”

“Blanquita Nieves” regresará a las pistas de baile en la TV con el programa “Aquí se baila… talento por sobre la fama”, estelar que Canal 13 estrenará en enero de 2022.

“Amo bailar y definitivamente una de mis pasiones es el baile, aunque llevo alrededor de 10 años sin bailar realmente con pareja, haciendo lifts y de manera más profesional”, confiesa Francesca Cigna, más conocida como Blanquita Nieves.

La ex figura de “Morandé con compañía” cuenta que “ahora soy mamá, mi hija tiene 2 años y 4 meses, entonces llevo dos años dedicada 24/7 a ser mamá.

“Además, en pandemia he estado en casa con pantuflas, entonces siento que esto es como un regalo, es mi última oportunidad de hacer un programa de baile en televisión, y voy con esa parada a disfrutar y pasarlo bien”, precisó.

Su paso por las tablas

Respecto a su vida actual relató que “yo llevaba mucho tiempo sin bailar, por algún motivo la vida me llevó a la actuación. Soy parte estable del elenco del Pato Torres, estaba haciendo mucha comedia, animando muchos eventos, y había dejado el baile de lado”.

Junto a esto se mostró feliz de ingresar nuevamente a la señal de Canal 13, ya que “le tengo un especial cariño porque fue el primer canal donde trabajé. Yo llegué a los 17 años a la Generación 2000 del ‘Venga conmigo’, por lo que esto es un regreso a mis raíces, y por eso lo vi como un regalo. Que a los 40 años me inviten a un programa de baile, ya siendo mamá y estando en otra, lo tengo que aprovechar”.

Consultada por cómo ve a los competidores del programa que será animado por Sergio Lagos, como Rodrigo Díaz o Iván Cabrera, la bailarina comenta que “la competencia está impresionante y el programa va a estar buenísimo porque el nivel está súper alto. De seguro que para los televidentes va a estar muy entretenido”.

¿Y quiere ganar? Ella responde que “sinceramente, no le pongo expectativas a ganar. Obviamente me encantaría llegar a la final, pero mi principal objetivo es pasarlo bien. Claro, la idea es que dure lo más posible y yo soy súper autoexigente y súper profesional, entonces me gusta entregar un buen trabajo… pero quiero disfrutarlo, eso es lo primordial”