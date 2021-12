“Me dio un placer enorme cuando escuché mi nombre en tu boca”: Paty Maldonado y su respuesta a Boric, tras citarla en una entrevista

Patricia Maldonado se mostró sorprendida luego de que Gabriel Boric la nombrara durante una entrevista.

¿El apoyo de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet le sumarían votos a su campaña electoral? Preguntó Soledad Onetto.

“Más que Paty Maldonado que está apoyando a Kast”, fue la respuesta del candidato a la presidencia, hecho que no pasó inadvertido por la cantante, quien manifestó su opinión a través de un video que compartió a través de YouTube.

“Estoy absolutamente sorprendida. Por no decir, estoy en shock. Yo creo que un candidato, cuando está a muy pocas horas en la carrera presidencial, debe ocupar su tiempo en cosas muy importantes para que a la ciudadanía le quede la cosa clara, porque yo con este niño no la tengo clara”, señaló.

Además, agregó: “Debería tratar de que la ciudadanía entienda al candidato, que entienda los planes que tiene. Un candidato que está a tan pocas horas en un momento tan complicado que estamos viviendo en Chile, debe dejar claros sus proyectos”.

Asimismo, haciendo clara referencia al representante de Apruebo Dignidad, indicó: “¿Sabes por qué me sacaron de la televisión? Por ser pinochetista y por pensar distinto a usted. Nadie desconoce que yo soy anticomunista, nunca lo he negado. Jamás. Mi versión es siempre la misma”.

Y para finalizar le envió un recado: “Tú anoche me dejas a una altura de dos presidentes de la República: Michelle Bachelet y Ricardo Lagos. ‘La Paty Maldonado’, y me nombras. Créeme, chiquillo, que me dio un placer enorme cuando escuché mi nombre en tu boca. Lo que significa que cuando dé una opinión, pega preciso donde tengo que pegar”, cerró la ex panelista de “Mucho Gusto”.