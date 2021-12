Coté López respondió a críticas por no participar en las elecciones presidenciales

Durante los últimos días Coté López ha compartido múltiples registros de sus vacaciones, mostrándose con su esposo, el futbolista Luis Jiménez, en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, donde vivieron por varios años.

No obstante la jornada presidencial se desarrolla el día de hoy, motivo por el cual se pronunció sobre las elecciones presidenciales, donde la rubia habría recibido múltiples mensajes de cómo participaría en las elecciones, donde señaló que no participaría en este proceso democrático.

Pero esto no fue lo único que señaló, ya que habría recibido una ola de críticas por su ausencia en esta jornada, donde ella reaccionó.

“Se están pasando con el tema de que no vamos a votar“, sostuvo, para luego sumar: “No íbamos a cambiar las vacaciones por dos votos extra, ¿ustedes lo hubieran hecho?“.

Por último expresó: “Me están diciendo ‘irresponsable, no les importa lo que pasa en el país, me decepcionaste’. Lo encuentro demasiado too much“.