Fran García-Huidobro frenó a Daniela Aránguiz por hablar de salud Perla Ilich: “No me parece”

Francisca García-Huidobro y Daniela Aránguiz recientemente protagonizaron un tenso momento en “Cómplices”, espacio de Instagram conducido por la intérprete.

La situación se dio luego de que la ex “Mekano” tuviera fuertes cruces con Perla Ilich en el programa de CHV “El Discípulo del Chef”.

“Las dos somos muy fuertes de carácter, entonces de repente chocamos, pero lo último fue un mal malentendido completamente”, inició señalando Daniela.

No obstante luego Aránguiz lanzó una declaración que no le cayó nada bien a García-Huidobro, por lo que optó por frenarla.

Esto, luego de que la también ex “Maldita Moda” entregara un “diagnóstico médico” sobre la gitana. “Ella tiene una enfermedad que hace que su humor suba o baje“, soltó Aránguiz.

Ante esto Fran le espetó: “Te estás poniendo media Doctora Cordero para tus cosas“, intentando detener estas afirmaciones.

No obstante, Aránguiz continuó con su postura, señalando que tenía problemas a la tiroides y tomaba medicamentos: “Entonces, de repente, las emociones suben y bajan“.

Pero estos dichos molestaron a Fran García-Huidobro, manifestando que ella tenía amigas con problemas a la tiroide y no eran así, defendiendo además a Perla Ilich: “Con la salud de Perla no nos vamos a meter, por lo menos a mí no me parece“.

Aquí puedes revisar el programa: