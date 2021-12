Roberto Cox respondió a burlas por cubrir acto de celebración de Gabriel Boric

El día de ayer, en el marco de la segunda vuelta presidencial, el periodista de CHV y CNN Roberto Cox debió reportear la celebración de los adherentes de Gabriel Boric, en el centro de Santiago.

La situación generó diversos comentarios en las redes sociales, ya que los cibernautas aseguran que el periodista tenía preferencia por José Antonio Kast.

Debido a la gran cantidad de comentarios que se generó, su nombre incluso llegó a ser trending topic, situación que se mantuvo hasta horas de la mañana del día de hoy.

Esto provocó que el periodista Roberto Cox se manifestara en las redes sociales, compartiendo además un mensaje de una usuaria que lo defendía.

“Hace 10 días yo mismo le pedí a mis jefes que me mandaran al acto de @gabrielboric. Descarto por completo cualquier doble lectura al respecto”, inició señalando.

Luego continuó: “Solo hago mi pega. No estoy para ir a festejar o llorar a las pautas que me tocan. Es mi trabajo y me encanta, #corta“.

