“A mi mamá le cancelaron su viaje a Chile”: Flaviana Seeling vive un difícil momento a días de la Navidad

La bailarina Flaviana Seeling sorprendió en redes sociales con una emotiva reflexión.

Así es como se puede ver a través de su cuenta de Instagram, en donde escribió: “Tiempo de dar tiempo para dar amor. Es impresionante como este año pasó volando”, comenzó su relato.

Además, agregó: “Va llegando la navidad y nos ponemos a pensar tantas cosas, hoy recibo el mensaje que a mi mamá le cancelaron su viaje a Chile y me dolió en el alma. ¡Es tan difícil estar lejos de la familia!”, fueron las sentidas palabras de la artista.

Asimismo, mencionó que en el programa “Somos un Plato” recordó que perdió a su abuelo en Navidad. Y luego continuó: “Y si no fuera por los niños no sé que sería de la Navidad en mi familia”.

Para finalizar, cerró con un lindo consejo: “¡Abraza a los que tú amas, pide disculpas, empieza un año nuevo lleno de buenas emociones!”, expresó la mujer que se hizo conocida en Chile gracias al éxito del grupo “Axé Bahía”.

