Julio César Rodríguez y revela su clave del éxito tras cerrar un gran año prefesional: “Ha sido seguir mis instintos”

El viernes pasado en los Premios Estrellas 2021, organizados por Zona Latina, el matinal que se quedó con el puesto al mejor de los mejores fue “Contigo en la mañana” de Chilevisión. Y parte de su equipo, junto con el conductor, Julio César Rodríguez, llegaron hasta la gala en el canal, para recibir este importante reconocimiento.

“Creo que este ha sido un premio bianual , fue un 2020 espectacular y este 2021 también, así que creo que ha sido un premio por harto esfuerzo, supimos leer bien los tiempos”, sostuvo JC Rodríguez a Sillón Vip, recordando incluso cuando tuvieron que alargar su programa , ya que antes duraba hasta las 11:oo, porque luego seguía “Viva la pipol”, que luego de la pandemia quedó “fuera de juego”, como el mismo animador reconoció.

Respecto a la clave del éxito luego de estos buenos años, el conductor confesó que “ha sido seguir mis instintos, ya que hemos estado por muchos proyectos que son muy novedosos y nuevos“, además recalcó que el jueves pasado, su programa de Youtube “La Junta”tuvo una conexión histórica para Chile en vivo, transformándose en el programa más visto de esta plataforma en el país. “Son simples chiquillos de la ‘pobla‘ que vinieron desde abajo escalando (…) todos nos juntamos y dijimos cómo ayudamos a hacer visibles a todos los chiquillos de las poblaciones que están haciendo música y se están robando la industria”, relató sobre el inicio del proyecto.

“Hay que hacer arrojado, valiente. Yo me he revelado ante lo que me toca vivir y he tratado de transformar también lo que hay a mi paso y eso ha resultado”, señaló.

Sin embargo, confesó que se siente cansado: “Quiero descansar he tenido un par de años , casi ni he tomado vacaciones”.

La carrera musical de su hijo Joaquín

“Él ha hecho su carrera super solo, yo le he pedido que toda esta primera etapa para que se gane el respeto de los demás tiene que correr con las condiciones que corren todos sus amiguitos”, relató el conductor sobre la incipiente carrera de cantante de su hijo junto Joaquín.

“Él compra sus pistas a 30 lucas, va a grabar con los chiquillos”, sostuvo, siendo enfático en que “no me gustaría que un día dijeran ‘el papá le pagó un estudio en Miami‘, no, él ha hecho la carrera larga”.

“Ganarse el respeto de sus pares es hoy día su camino”, finalizó.

Revisa la entrevista completa: