Valentina Roth regresará a la TV con “Aquí se baila”: “Estoy al 100%”

La deportista Valentina Roth regresará a la televisión en Canal 13 y de la mano de “Aquí se baila… talento por sobre la fama”, espacio conducido por Sergio Lagos, donde un grupo de famosos competirá y demostrará sus grandes habilidades para la danza.

Respecto a su participación en este nuevo espacio, Roth señaló que “me habían invitado a varios programas antes, pero de temas que no me importaban, mucha farándula, mucho donde te hacen llorar y acordarte de cosas del pasado, así que yo lo había rechazado todo”.

No obstante, el hecho de que fuera un programa de baile, cambió su opinión.”Me carga estar en la tele sin demostrar nada, hablando sólo de mi pasado… a mí me gusta mostrar talento. De hecho, me dije a mí misma ‘nunca más voy a ir a un programa para hablar de farándula y escándalos’”.

Su reflexión tras participar en “Bailando por un Sueño”.

Respecto a su paso por el programa, Roth señaló que todo quedó “muy a medias” por la pandemia del Covid-19, “además no estaba pasando un buen período anímicamente, yo creo que di un 30% de lo que podía dar. Ahora, en cambio, voy a dar el 200%, el 300%, y si es necesario voy a ensayar hasta en los sueños“.

En la misma línea señaló que practicará bastante, ya que hace mucho no baila. “Estoy mirando videos todo el día, ensayando y me compré hasta un ula ula, porque hace dos años que no me movía nada, la cadera ni la cintura. Todos creen que soy bailarina, pero yo soy ex gimnasta, entonces igual tengo experiencia en programas de baile, sin embargo, de estudiar danza, jamás”.

En torno a volver a trabajar, la ex figura de espacios como “Rojo”, “Calle 7” y “Yingo” confidencia que “es raro todo, porque a mí la pandemia me encantaba. Como tengo crisis de pánico, para mí era bacán estar encerrada y hacer pocas cosas. En ese sentido, me va a costar agarrar el ritmo, salir y estar mucho rato fuera de la casa y de la zona de confort, por lo que este programa es un desafío para mí por muchas partes”.

Por último se refirió a un cambio importante que realizó en su vida: dejar el alcohol. “Dejé el copete hace cuatro meses, entonces en el tema de la responsabilidad estoy al 100%. Antes siempre cuando tomaba faltaba al otro día, tenía caña y uno se pone media irresponsable y me mandé muchos condoros.

“Yo creo que en cada condoro que me mandé en la televisión nunca estaba sobria… siempre hubo copete. Y como me estaba afectando en mi personalidad y en mi trabajo, tuve que dejarlo. Aparte que no me podía controlar, no era un trago ni dos, eran diez o doce. Y esto, el no tomar, ha sacado lo mejor de mí, porque tengo mucha más energía, no pierdo días, trabajo sábado y domingo, hago rutinas de ejercicio y siempre estoy al 100″, cerró la exchica reality.