Iván Cabrera abordó su gran desafío en “Aquí se baila”: “Tenía muchas ganas de que mis hijos me vieran bailar”

El bailarín nacional Iván Cabrera abordó su próximo desafío en el nuevo programa de Canal 13 “Aquí se Baila”. Al respecto, comentó que “dije que sí inmediatamente a la invitación, porque, primero que todo, el baile es mi pasión, es lo que más me gusta, y me encanta tener la posibilidad de mostrarlo a la gente con pasión justamente y con intensidad”.

“Y también porque tenía muchas ganas de que mis hijos me vieran bailar, ya que en este último tiempo me han visto en otras instancias que no son 100% las mías. Quería que cada uno de ellos tuviera la oportunidad de ver al papá en lo que se dedica, qué es lo que le gusta más y lo apasiona, y, de alguna u otra forma, motivarlos a ellos a que cuando elijan lo que los apasiona en la vida lo persigan con todas las fuerzas”, agregó.

Por otra parte, Cabrera señaló que “siento que ya a mis casi 40 años es bueno tener la posibilidad de estar en un programa en esta etapa, dando un buen espectáculo de nivel todavía, haciéndolo lo mejor posible. Asimismo, tenía una deuda con el baile, vengo de un programa en donde estuve en una final muy cerrada con Rodrigo Díaz (‘Fiebre de baile’), que está aquí también, entonces a final de cuentas esto es reencontrarse con un buen amigo y un tremendo rival”.

“Lo otro que me gustó mucho es que el enfoque de este programa no es la farándula, sino que el espectáculo y el baile. Eso también motiva a dar lo mejor que tengo, a ensayar con todo y a entregar un buen espectáculo”, enfatizó.

“La gran mayoría de los participantes de acá son bailarines, por ende a final de cuentas tú sabes que va a haber una competencia de buen nivel, que se va a tomar en serio con gente a la que no le gusta el show ni el cahuín, sino mostrar baile y cosas que realmente valgan la pena. Es rico no estar metido en cahuines y tonteras, ni escuchando peleas como se escuchaban en otros programas. Aquí se van a preocupar de montar un buen espectáculo y hacer disfrutar a la gente, que es lo más importante”, dijo.

Finalmente, aseguró que “yo sinceramente siempre compito para ganar, y no para ganar a los demás, sino que para mí“.