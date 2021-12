“Para estar aquí hay que ser fuerte”: Mane Swett se emocionó al recordar la partida de su madre

Recordemos que la actriz no pudo estar presente en varios capítulos de ¿Quién es la máscara? tras contagiarse de Covid-19. Además, días antes de volver al espacio (1 de diciembre) vivió otro lamentable episodio: la muerte de su madre.

Durante el programa emitido este martes, se vivió una situación bien especial cuando el personaje de “Panda” reveló que participar en el espacio le ha servido para lidiar con una delicada situación personal, señalando:

“Es muy simbólico este triunfo, porque llega en un momento particular. Yo no creo en las coincidencias. Panda simboliza lo que pienso y siento de la vida. Me trajo toda la filosofía que me ha ayudado en la vida, el humor, canto y baile, que yo gozo”.

Fue en ese preciso momento en que Swett se sumó con unas palabras: “Quiero hablarle a la mujer dentro de ese disfraz y decirte que eres una mujer muy fuerte. Por cosas de la vida yo también estoy pasando por un proceso igual que el tuyo y para estar aquí hay que ser fuerte. Te abrazo fuerte”, fue el conmovedor mensaje de la artista, quien emocionada recordó su reciente pérdida.