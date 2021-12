Leonor Varela comparte emotivo dibujo que realizó su hija: “La pureza de la mirada de Lunita”

La actriz Leonor Varela, si bien está radicada en el extranjero hace muchos años, se ha mantenido en constante contacto con el público chileno a través de sus redes sociales, compartiendo gran parte de su vida.

Y en esta oportunidad, en vísperas de celebrar la navidad, la profesional compartió un emotivo dibujo familiar que realizó su pequeña hija Luna, de cinco años.

Esta consiste en una tierna carta al Viejito Pascuero escrita por la pequeña, donde agregó un especial dibujo donde aparece toda su familia, incluyendo a su hermano, Matteo, que falleció hace tres años.

Tras esto, Varela no pudo contener la emoción y escribió unas sentidas palabras junto al registro: “La pureza de la mirada de Lunita: así ve a su familia, y me conmueve ver que no falta nadie”.

Inmediatamente los seguidores realizaron lindos comentarios ante tan hermoso gesto de la niña.

Revisa la publicación: