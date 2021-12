Carola Julio reveló detalles del polémico video de “Primer Plano” en donde sus colegas se referían a ella en duros términos

En el último capítulo emitido de “Podemos Hablar”, se reunieron los ex integrantes de “Primer Plano”, entre ellos: Jordi Castell, Pamela Díaz, Francisca García-Huidobro, Juan Pablo Queraltó y Carola Julio, quienes revelaron momentos históricos vividos en el espacio.

Durante la conversación el conductor de PH, Julian Elfenbein, participó animadamente, recordemos que el comunicador también fue parte del recordado programa.

Fue así como Carola, recordó uno de los hechos más polémicos, el video que grabaron sus colegas (García- Huidobro, Elfenbein, Castell y la Fiera) en donde se referían a ella en fuertes términos, imágenes que luego se viralizaron a través de distintos medios.

Con respecto a este tema la afectada señaló: “Nosotros teníamos unas dinámicas en que lo pasábamos chancho y en un minuto teníamos que ir al cerro… y como después del programa todos se quedaban a conversar, yo me iba porque me iba a buscar mi marido, o mi hermano, y porque terminábamos súper tarde”, comenzó relatando.

Además, agregó: “Resulta que ahí dijeron que teníamos una dinámica en el cerro y yo, el día lunes llego a reunión de pauta con mini y me dicen, pucha viniste con mini… pucha sí, no me avisaron… a chuta verdad, anda a cambiarte”.

Tras esto, comentó que fue a su casa a ponerse un buzo, momento en el cual el resto del equipo se adelantó. “Ahí hicieron el video en el cerro porque yo no llegaba, porque me había ido a cambiar… y ahí surge todo”, aseguró, además dijo que siempre supo que era una broma.

Asimismo, expresó que tras este episodio muchas personas le decían: “¡Pero como te hicieron eso!, y ahí, tú dices, ¡esta cuestión es heavy! iba a cualquier parte y me decían ¡qué los echen!”.

Para finalizar, la periodista confesó que sabía de la existencia del video, pero que nunca lo había visto, hasta que salió a la luz púbica.