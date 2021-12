Día de los Inocentes: Así fue la broma que hizo Evelyn Matthei para hacer caer a sus seguidores

28 de noviembre, Día de los Inocentes. Y como acostumbra en eta fechas, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, realizó una broma a sus seguidores de redes sociales.

“Hoy comienza una nueva etapa en mi vida. He decidido lanzar mi NUEVA FIRMA de ropa llamada: #ByEvelyn ♡“, escribió.

“Un proyecto que al fin ve la luz y me llena de alegrías. Los mantendré informados… Me cuentan qué tipo de diseño o colección, se imaginan y les gustaría ver”, agregó.

Tres horas y medias después, luego de cientos de comentarios en sus perfiles de Twitter e Instagram, la autoridad comunal aclaró que todo se trató de una jugarreta.

“Gracias a todos los que se rieron con esta broma y también a los que se la creyeron. Me gusta la idea, pero no masificaría algo que me apasiona y hago con tanto cariño (para mí) . Feliz #DiaDeLosInocentes”, sentenció.