Jorge Zabaleta, Pancho Saavedra y Pedro Ruminot se tomarán las pantallas de Canal 13: “Socios de la parrilla” define su fecha de estreno

El domingo 9 de enero, después de “Tele13 central”, se estrenará por las pantallas de Canal 13 “Socios de la parrilla”, espacio conformado por Jorge Zabaleta, “Pancho” Saavedra y Pedro Ruminot.

El programa, que fue sensación en redes sociales en 2021, ahora salta a la televisión abierta y lo hace de la mano de Canal 13, en donde los tres comunicadores darán rienda suelta a lo mejor de ellos y sacarán risas y grandes confesiones a diferentes figuras del espectáculo. Y como las conversaciones pueden ir a todo plano de las personas, también habrá momentos de gran emoción y en donde los invitados mostrarán su lado más sensible.

“Ya lo hemos pasado bastante mal en los últimos años, así que necesitamos relajarnos y la invitación con este programa es justamente a eso, a ver y entretenerse con un grupo de amigos que comparte en la mejor de las ondas y en una conversación distendida y en donde todo puede pasar”, sostuvo “Pancho” Saavedra.

Por su parte, Jorge Zabaleta declaró que “este programa mantendrá la línea de lo que la gente ya conoce de nosotros, en donde nos relajamos y conversamos con distintas personas que confían en nosotros y nos cuentan todo tipo de vivencias, recuerdos, anécdotas y cosas varias”.

“No sé dónde va a terminar esto, sólo creciendo, y por eso me parece algo muy bonito y me gusta ser parte de esto, porque ha sido muy natural el crecimiento, no hemos forzado nada”, destacó Ruminot.

Cabe mencionar que “Socios de la parrilla” también incluirá juegos y momentos que de seguro serán imborrables para los telespectadores con invitados de la talla de Cecilia Bolocco, Luis Jara y José Miguel Viñuela, entre muchos más.