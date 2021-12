“No cumplió con los cuidados postoperatorios”: la dura respuesta de la Clínica en donde se operó Leo Méndez Jr

Hace algunas horas Leo Méndez Jr ocupó sus redes sociales para denunciar a la clínica New Line, por realizar mal una cirugía estética.

Según su relato, él se sometió a una bichectomía el 27 de marzo de 2020 y, a más de dos años de esa intervención, asegura estar viviendo una serie de complicaciones.

“Al momento de la bichectomía, a pesar de la anestesia, sentía al momento que (el doctor) escarbaba que me tiraba algo que me dolía. El mismo día por la tarde, se me empezó a hinchar como una pelota mi cachete izquierdo”, comentó.

Además, aseguró que luego su mejilla se endureció, su ojo se puso morado e hinchado y no podía abrirlo. Al quinto mes sentía dolores de cabeza y un año con 10 meses después, se le paralizó el lado izquierdo de la cara, confesó.

Cabe destacar que junto con las acusaciones el joven compartió varias imágenes como evidencia.

¿Qué dijo la clínica?

Tras lo sucedido y luego de la polémica que se armó, la clínica le respondió al influncer a través de su cuenta de Instagram.

“Lamentamos tener que interrumpir nuestros días de descanso, pero nos resulta importante poder aclarar una situación inesperada, inusual e injusta que nos aqueja. Es por ello que en la presente publicación aclaramos y relatamos los hechos”, señalaron.

“En lo intra quirúrgico la cirugía fue efectuada bajo los estándares de bioseguridad que exige la técnica y con los cuidados necesarios para evitar complicaciones o incomodar al paciente, por lo que en todo momento se está comunicado la ejecución y si existe incomodad del paciente, poder reforzar la técnica anestésica”, agregaron.

Además, aseguraron: “Es totalmente normal sentir sensación de presión, manipulación, o que el cirujano tracciona, dado que para extirpar el cuerpo adiposo de bichar se hace una pequeña incisión y se retira con su cápsula”.

Descuidos del paciente

Asimismo, el centro de salud acusó: “Hasta el momento del control, (el paciente) no había utilizado faja mentonera, la que le fue proporcionada en el momento por la clínica, siendo un elemento fundamental para evitar posibles complicaciones”.

“En este caso puntual, existió una complicación, descartándose lesiones de otras estructuras anexas, la que se trató de manera oportuna y no generando consecuencias de carácter grave o secuelas”, aseguraron.

Para finalizar indicaron que: “Existen antecedentes de la ficha clínica del señor Méndez que nos permiten asegurar que no se cumplió con los cuidados postoperatorios”. Además, negaron rotundamente la existencia de algún tipo de negligencia médica, de abandono del paciente, o de efectos secundarios tardíos.

