Angélica Castro relata los detalles de su romántica primera cita con Cristián de la Fuente

Si hay algo que todos recordamos de nuestras parejas, es a primera cita, ya que siempre pasan cosas entretenidas, anecdóticas y por sobretodo, románticas.

Y la conductora de televisión, Angélica Castro, contó detalles de su historia de amor con el actor Cristián de la Fuente, con quien se casó a solo seis meses después de comenzar la relación y a tres meses de haberle regalado el anillo.

En el estelar “Los 5 Mandamientos”, Angélica comentó que durante la primera cita, Cristián habría le dijo con mucha seguridad que se casaría con ella.

“El primer día que salimos me dijo de la nada ‘¿Qué quieres hacer más adelante?’, y yo le estaba contando de mi historia y me dice ‘Sí, bueno, pero tenemos tiempo si como me voy a casar contigo’, y yo cómo, ¿Qué dijiste? Primera vez que salía con él”, comenzó su relato.

Pero esto no fue todo, pues el actor es un romántico empedernido.

“Yo te diría que al mes saliendo, me dice ‘¿Qué día es hoy?’, y me dice ‘Ay, dibuja en un papel’. Hago unas letras, unos dibujos en una servilleta. De repente, me dice, ‘¿Me acompañai a un lugar?’ Era tarde”, contó la presentadora.

“Llegamos a un lugar y salen unos gallos bien grandes, todos tatuados. Entramos y era un lugar tatuajes. Entonces entra, agarra la servilleta y le dice ‘tatúeme esto en el brazo”, cerró.