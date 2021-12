Sergio Lagos confesó cual fue el “plan” para poder conquistar a su esposa Nicole

Toda relación tiene una historia de amor especial. Y el animador, Sergio Lagos comentó cómo fue la suya con la cantante Nicole.

Todo comenzó cuando en el programa “Los 5 mandamientos”, donde fue invitado junto a Angélica Castro, y su conductor, Martín Cárcamo le preguntó sobre cómo conquistó a su esposa.

“Como comienza mi historia con mi mujer no fue con mi mujer, fue con un hombre. Un tipo simpático y estábamos conversando y me dice ‘voy a traer a Nicole a tocar a Chile’ y cuando lo veo me pasó como una certeza, como que me hubiese atravesado un rayo”, comenzó relatando el músico.

“Le dije, si eso es así, ella va a ser mi mujer y la mamá de mis hijos y vamos a hacer mi familia. En ese momento yo lo supe”, confesó.

“Yo no podía ir al aeropuerto y decirle ‘Hola, Nicole, yo voy a hacer tu marido’, no podía partir por ahí. Tenía que hacer una investigación, como estaba ella, cuál era su estado emocional. Ella hace una presentación a la cual nos invita con Marciano. Terminado el concierto le digo que nos juntemos”, recordó Lagos.

“‘Me regalaron dos pasajes para una charla, una preparación. Iba a ir con mi hermano pero no puede ir. ¿Por qué no me acompañai?’. Era todo una mentira, tenía todo planeado, el hotel, toda la cosa reservada. Parto a buscarla a un concierto y me dice ‘Oye, qué bueno lo de Buenos Aires pero yo parto a la casa de unos amigos’”, le dijo Nicole, quien rechazó de lleno su propuesta.

“Tragué dolor y le dije que estaba bien, no se preocupe. Estaba solo en la pieza de hotel, abandonado. Al tercer día en Buenos Aires, no quería saber nada, esta cosa fracasó. Enojado mal, sentido, había hecho todo el itinerario, armé una escena. Nos subimos a un avión, yo enojado. La miro, ella me mira y ahí me hizo volar”, cerró entre risas.