Amaya Forch cambió su look y reveló que tenía una “manda” si llegaba a final de “The Covers”

Hace solo un par de días la actriz Amaya Forch dio que hablar tras estrenar un nuevo cambio de look, donde dejó atrás su larga cabellera.

“Y estoy feliiiiiiiiiiiiíiiiiz ! Ooouuuuu yeahhhh. Ay que puro atreverse a hacer lo que queremos y nos hace felices”, redactó en la publicación donde mostró su cambio.

No obstante solo este miércoles la intérprete explicó el por qué de esta modificación en su aspecto, lo cual tiene relación con su paso por el programa de imitación de Mega, “The Covers“.

En este sentido Amaya Forch compartió una reflexión de fin de año, donde habló sobre su imitación a Paloma San Basilio, la cual sacó aplausos en el programa de Mega.

“Cada día más Paloma. ¿Será que el 2022 tengo que echarla a volar? ¿Será que el 2022 voy a conocer a la verdadera?“, inició señalando en la publicación.

Luego continuó: “Una de las mejores cosas de este año fue el poder tributar a la tremenda Paloma San Basilio. Gracias The Covers, gracias a quienes creyeron en mí y a ustedes que me apoyaron tanto por redes sociales”.

En esta línea, Forch incluso señaló que realizó una manda: “Dije que me cortaría el pelo si llegaba a la final“, afirmó, para luego explicar por qué lo hizo, a pesar de que no llegó a esta.

“No llegué, me sacaron justo en el capítulo anterior. Ya pasados algunos meses me lo corté igual, no por la manda, por mí, porque al igual que la Paloma, me siento libre y mágica“, finalizó.

Aquí puedes ver la publicación: