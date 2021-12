Belén Mora recordó la pérdida de su embarazo hace un año: “No deja de doler”

El pasado miércoles la comediante Belén Mora recordó un doloroso episodio que vivió hace ya un año: la pérdida de su embarazo.

La ex “Morandé con Compañía” inició descargándose: “Hace un año, tenia 9 1/2 semanas de embarazo. Y con @totoacunaoficial estabamos felices, dichosos, nerviosos. Yo andaba full regalona. A las 22:00 app, me fui a acostar y pasr al baño y vi unas gotas de sangre en mi calzon. Le dije a Toto, llamo al doctor y este nos dijo que si eran gotitas estaba todo bien”.

Luego continuó: “Entre en una suerte de shock. Toto tomo el control de la situacion, fuimos a la clinica, a urgencia de maternidad. Nos recibio la ginecologa de turno, que con muy pocas habilidades blandas nos comunicaba que era un aborto“.

“Seguido a eso le pide a la enfermera “la espatula grande” . Toto tomandome la mano palido, yo palida, en shock, entregada. La doctora llama a mi ginecologo, le informa la situacion y derepente se empieza a reir: habian empezado a hablar de planes de año nuevo”, sumó.

Tras esto sumó: “Me ofrecieron realizar un legrado o botarlo de manera natural. Decidí hacerlo de manera natural. Estuve diez días llorando cada vez que tiraba la cadena, con un dolor que me partió el alma y el cuerpo, que me rompió por dentro”.

El panorama actual de “Belenaza”.

Apuntando a su estado actual, Mora sostuvo que “La reconstrucción no ha sido fácil. La pena no se va nunca. Y llegó este otro embarazo, que me pilla con un cuerpo aún golpeado psicológicamente y hormonalmente, una pandemia interminable, y otros problemas más”.

“Se suma a que laboralmente es el mejor año de mi vida profesional. Y ha sido durísimo lidiar con todas esas emociones. Transitando por una depresión severa, sumado a mi trastorno bipolar. 2021, has sido un año de aprendizaje, pero ándate luego”, sostuvo.

Cerrando la publicación Belén expresó: “Me quedo con lo mejor: tengo un hombre a mi lado que está ‘en las malas’ que es LO MÁS IMPORTANTE. Me contiene, me apaña, me ama. Saliendo de a poco de la oscuridad. Tengo amigos maravillosos que me han contenido y los amo con el alma. Gracias”.

Finalmente relató que tiene un nuevo proyecto: “Como sé que la salud mental es la pandemia que se viene, tengo un nuevo proyecto, @levelupp.global. Palabras para quienes estén pasando por algo similar: FUERZA. No deja de doler, se aprende a vivir con el dolor”.

