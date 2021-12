“Lo único que quiero es…”: Gala Caldirola rompe el silencio tras impactantes declaraciones de expareja de Iván Cabrera

La modelo Gala Caldirola rompió el silencio este jueves, tras las fuertes declaraciones emitidas por Antonella Muñoz, expareja de Iván Cabrera.

Cabe recordar que Muñoz conversó con la periodista Cecilia Gutiérrez a través de Instagram, donde contó diversos detalles sobre cómo fue su relación con el bailarín.

“Me mandaba a buscar mujeres para que hiciéramos tríos y poder grabar. Me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la consciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó”, fueron parte de sus confesiones.

Además, aseguró que Cabrera le habría enviado videos íntimos de él con Gala.

Ante esto, la modelo española decidió utilizar sus redes sociales para compartir un reflexivo mensaje con sus seguidores. “Cada experiencia vivida es una lección aprendida”, comenzó expresando.

“Soy una mujer de buenos valores y confío en que dios me proteja de las malas intenciones. Lo único que quiero es vivir en paz y armonía con mi hija y conmigo misma”, agregó.

“Le deseo lo mismo a todo el mundo”, finalizó.

Revisa la publicación a continuación: