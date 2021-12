Matías Vega sorprenderá con sus coreografías en “Aquí se Baila” de Canal 13

Matías Vega es una de las personas más versátiles de la televisión chilena. Ha animado programas, ha actuado en series y telenovelas, ha sido voz en off, ha cantado y ha bailado.

Sin embargo, esto último no lo ha profundizado… hasta ahora, en que será uno de los competidores de “Aquí se baila… talento por sobre la fama”, el estelar de Canal 13 que debutará el lunes 10 de enero después de “Tele13 central”.

Vega, con 36 años de edad, cuenta que “toda la vida me ha gustado bailar y hoy es un sueño cumplido para mí estar en un programa de baile”. Dentro de ese contexto, rememora que “desde chico bailaba y me gustaba el baile, pero en televisión, aparte de cuando bailaba en ‘El club de amigos de La Red’, he tenido pocas posibilidades de bailar o de hacer coreografías, y nunca en un estelar o algo profesional”.

Es así como Matías confidencia que el llegar a un programa como “Aquí se baila”, “era una deuda pendiente en mi carrera, el ponerme a prueba con un jurado, con distintos estilos de baile y ensayando a full para lograr algo como lo que pretendo lograr. Eso definitivamente me llama mucho la atención”.

Frente a la pregunta de si espera triunfar en “Aquí se baila… talento por sobre la fama”, Vega responde que “yo vengo a ganar, esa es mi expectativa. Sería muy fome hacer una presentación e irse al tiro. Sé que es muy difícil porque, además, tengo menos tiempo que el resto porque me sumé más tarde a los ensayos, pero mis ganas y mis objetivos están puestos en ganar el programa, es decir, avanzar lo más posible y llegar al capítulo final”.

Por otro lado señaló: “Primero, bailar es como andar en bicicleta, entonces alguna vez me enseñaron de chico varios estilos de baile, así que para mí esto no es algo nuevo, no es empezar de cero como lo hice en ‘The Covers’, donde yo nunca había usado técnicas de cantante y tuve que ir aprendiendo”.

“Esto otro, en cambio, ya lo he estudiado, y es como volver a sentarse en la bicicleta y darme cuenta de que no necesito las rueditas. Además, tengo harta energía, y para estas coreografías la necesitamos. Por suerte he estado haciendo cardio y subiendo cerros, porque es muy importante tener buen estado físico. A veces uno tiene en la cabeza la idea de saltar tres metros y darte vuelta en el aire, pero si el físico no te acompaña ya no hay mucho que hacer, y uno empieza a cambiar los pasos y la visión de la coreógrafa. Y, finalmente, tengo la mentalidad ganadora y eso es clave“, afirmó.

“Aquí se baila… talento por sobre la fama”, gran estreno el lunes 10 de enero después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.