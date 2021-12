“¡Salud!”: Renata Bravo despide el año con pisco sour

La actriz Renata Bravo, es una activa usuaria en redes sociales, en donde generalmente comparte momentos de su vida, su familia y su trabajo.

En estas fechas tan especiales, quiso estar presente con el buen humor que la caracteriza y con unas palabras para sus seguidores:

“¡Despidiendo el año con un sour agradeciendo lo vivido este 2021 y que el 2022 venga mucho mejor para todos! Salud”, escribió la artista que junto con sus buenos deseos compartió una secuencia de fotografías muy divertidas, brindando, haciendo el famoso “africano” (una forma de beber) y para terminar al seco, con la copa vacía.

Tras la publicación los usuarios de la red reaccionaron inmediatamente: “La última foto es: como me dejó el 2021”, “🙌 muy feliz año ❤️”, “❤️ gracias por tu alegría Renata, me encanta🤗🤗🤗”, “jajaja, loquilla ❤️”, “Rena, me haces reír demasiado 😂😂”, fueron parte de los simpáticos comentarios de los internautas.

Revisa acá las imágenes