“Se cree la más fuerte”: Daniela Aránguiz y su comentario sobre Vanesa Borghi en “El Discípulo del Chef”

El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, el cual estuvo marcado por duros comentarios cruzados entre Daniela Aránguiz y Vanesa Borghi.

La situación se dio cuando, al comienzo, Álvaro Morales del equipo azul fue nominado para dejar el programa, mientras que en el rojo fue Yuhui y en el verde Perla Ilich, motivo por el cual todos los equipos dieron todo su potencial para salvar a sus compañeros.

Mientras cocinaban la ex “Mekano” Daniela Aránguiz entregó su opinión sobre las habilidades de los otros integrantes, donde señaló que el más fuerte del equipo azul era Bruno, “y el más débil es Joche”.

Luego pasó al equipo rojo, donde señaló que “la que se cree más fuerte es la Vane (Borghi), pero para mí es la Marlén (Olivari)“.

Y estos comentarios tuvieron una réplica, ya que en la sección de las entrevistas la ex “Morandé con Compañía” se refirió a estos dichos: “Yo no me creo la mejor para nada, soy súper humilde. No creo que soy la mejor, porque estoy recién empezando, aprendiendo en el programa”, sostuvo en primer momento.

Luego añadió: “Estoy súper orgullosa de mí y si molesta que esté orgullosa de mí, pucha, i’m so sorry (Lo siento mucho)“.

Finalmente Aránguiz volvió a lanzar este tipo de comentario, señalando sí que el más fuerte del equipo rojo era Yuhui y no Marlén Olivari, como expresó anteriormente.