¡Bajó 16 kilos!: Kel Calderón cuenta en sus redes cómo logró adelgazar

Kel Calderón siempre hace noticia. Es que es una de nuestras influencer preferidas, somos muchas las que seguimos constantemente sus fotografías en Instagram, donde hemos podido ver los cambios en su físico.

Y a través de la dinámica de la plataforma, donde los famosos responden las preguntas de sus seguidores, hubo quien le preguntó sobre cómo lo hizo para adelgazar.

“¿Me das el dato de cómo bajaste de peso? Es mi lucha eterna”, fue la pregunta concreta, a lo que la abogada contestó en detalle.

“Pucha, me complica un poco responder esta pregunta porque siento que siempre se valora mucho el ‘estás más flaca’ o el bajar de peso y en verdad lo importante es que cada uno se sienta cómodo con como sea que esté, kilos más kilos menos, mientras la persona esté contenta ¿Qué importa?”, partió escribiendo.

Sin embargo, Kel Calderón igualmente se refirió al tema: “Yo sí he bajado harto de peso (16 kilos), pero porque volví a hacer mucho deporte con @victorkorua (personal trainer) hace un año (Lo había dejado durante toda la pandemia/cuarentenas)”, contó, agregando que también se asesora con una especialista que la ayudó a “ordenar mis comidas y la manera en que me alimento”.

“Me ha enseñado a priorizar cosas que le hacen bien a mi cuerpo más que comer por comer…Me siento infinitamente mejor ahora que hace dos años y eso es bkn, tengo más energía, ando con mejor ánimo y eso me tiene feliz”, reveló Calderón, quien enfatizó en que lo más importante es hacer cambios “por ti”.