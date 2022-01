“Nos dimos un beso, pero luego lo sacamos”: Luis jara contó detalles inéditos del videoclip que hizo junto a Daniela Nicolás

Este lunes, el cantante Luis Jara estuvo presente en el programa “Más Vivi que nunca”, en donde se refirió a su carrera musical y a su experiencia en televisión.

En un momento de la conversación el artista se refirió a la producción de su videoclip de la canción “Amnesia”, en donde participó Daniela Nicolás, que es actual panelista del espacio de TV+.

“Quería hacer un video con alguien que brille. Yo había hablado antes con Daniela, previo a lo del Miss Chile…. y le conté lo que quería hacer. Me dice ‘ok, lo hago, chao’. Y yo le digo ‘no te he terminado de explicar’, y me responde ‘es que lo voy a hacer’”, relató el intérprete, quien además contó una simpática anécdota:

“Le dije a Daniela: no va a haber beso”, y ella le habría respondido: “¡Yo quiero con beso!”.

Pero eso no es todo, luego vino un gran momento, la actriz se armó de valor y le confesó a Luis que era su fan, además aseguró: “Yo le dije que sí a todo. Me daba lo mismo la canción. Y me ofrecí para darle el beso todo el rato, con respeto a su señora”, aclaró.

Finalmente, el ex rostro de “Mega” reveló: “Nos dimos un beso en el video, pero honestamente no tenía mucho sentido porque la canción no va hacia allá…así que lo sacamos en la edición.. porque no era necesario”, cerró.