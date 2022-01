Kathy Orellana compartió furiosos registros: se lanzó contra su hermana y cuñada

Durante el mes de diciembre la cantante Katherine Orellana causó bastante revuelo luego de compartir unos furiosos registros en las redes sociales, donde arremetió contra su familia.

“Una tía me dice ‘a mí no me gusta el cahuín, pero deja escucharlo’, que no… no es cahuinera“, inició señalando en la oportunidad.

Luego continuó: “Me importa un reverendo pi… toda mi familia porque son todos unos hue… interesados. Cuando yo estaba en ‘Rojo’ llegaban todos los hue… al asado, pero ahora los giles cul… no son cahuineros, no son nada, se hacen los hue… giles cu… interesados“.

“La capacidad de cara de raja de algunos tíos que tengo, haciéndose los hue… que no les gusta el cahuín, pero opinan por todo. Son hartos los que tienen dramas familiares, empecemos a descartar a los giles cu… no hay familia, la familia es la que uno escoge“, fue parte de lo que expresó en la oportunidad.

Sin embargo, la situación parece no haber acabado ahí, ya que recientemente volvió a lanzarse en contra de su familia, lo que se apreció en un registro que compartió en horas de la madrugada de este martes.

“Que risa me da mi hermano llamándome ‘ay hueo… no te metai con mi mina’, entonces que no se meta ella conmigo po’ hue...”, expresó, sin entregar mayor detalle de lo que ocurrió con su cuñada.

Tras esto compartió un nuevo registro donde habló del consumo de marihuana, lo que podría estar relacionado con su descargo anterior.

“¿Qué tanta hue…?, todo Chile fuma marihuana, todo Chile y le dan color“, cerró en los videos que compartió a través de las historias.