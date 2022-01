“No sabe quién soy”: Willy Sabor abrió su corazón para contar el difícil momento que vive su padre

Durante el programa online “Desde mi cocina con la Nené”, animado por José Miguel Viñuela y Nené Vílchez, el comediante Willy Sabor confesó que no está pasando por un buen momento familiar.

“Mi papá me acompañaba a todos lados y hace un año y dos meses que ya estaba medio peligroso andar con él, complicado. Se ponen agresivos”, comenzó su relato.

Para luego agregar que su padre tiene demencia vascular: “Es un problema de irrigación cerebral, pero es súper complicado”, dijo el locutor, un tanto acongojado.

Asimismo, añadió: “Llegar a viejo es lo peor que hay. Ahí estamos, lo estamos cuidando, hay un tremendo equipo, voy siempre a verlo y estamos ahí tranquilitos. Está bien cuidado”, aseguró.

Fue en ese instante de la conversación en que Viñuela hizo mención a los tiempos en que era compañero de labores en la radio con el artista y recordó:

“Yo me acuerdo de tu viejo, tan buena onda, siempre llegaba a la radio y se tiraba un chiste ..me caga.. de la risa”, dijo el ex rostro de “Mega”.

“Él sigue tirando la talla, el problema es que no sabe quién chuch… soy yo”, remató Willy con el sentido del humor que le caracteriza y sacando carcajadas en un difícil momento.

Revisa acá las imágenes