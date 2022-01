“¿Nuevo embarazo?”: Coté López generó ola de especulaciones y debió aclarar la situación

La modelo Coté López es bastante activa en la plataforma de Instagram, donde suma más de dos millones de seguidores, por lo que sus publicaciones siempre captan múltiples miradas.

No obstante en año nuevo compartió una fotografía junto a unas amigas, la cual llamó la atención de los cibernautas por un particular detalle: ambas posan tocándole la pancita, lo que dio a pensar que se encontraba nuevamente embarazada.

“¿Vas a tener otro hijo?“, “¿Estás embarazada?” y “Felicidades“, fueron algunos de los mensajes que recibió en la imagen, donde todos pensaron que efectivamente venía otro bebé en camino.

Debido a los múltiples mensajes, Coté López optó por aclarar la situación, con un breve mensaje: “No, no, no, jaja. Ellas son taradas“, afirmó, aludiendo al gesto que realizaron sus amigas.

Aquí puedes ver la publicación que generó las especulaciones: