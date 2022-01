Gala Caldirola retoma con todo su vida luego de desilución amorosa

No es un misterio que Gala Caldirola no partió de la mejor manera el año. Es que no fueron para menos las tras las graves acusaciones en contra de Iván Cabrera por parte de su ex pareja, las que provocaron finalmente, el quiebre de la relación entre ambos.

Pero la palabra resiliencia se queda corta para describir la actitud positiva con la que ha sabido sobrellevar todo esto, pero lo bueno se atrae así que para su fortuna le ha ido excelente laboralmente hablando, así lo expresó en un video de Instagram.

“¿Qué hago por aquí a estas horas? En realidad no he podido dormir casi nada”, comenzó diciendo a horas de la madrugada.

“Pero estoy muy contenta igual, porque me voy al aeropuerto. Me ha salido un viaje express por temas de trabajo. Súper contenta, porque están fluyendo un montón de proyectos”, complementó.

“Estoy súper feliz en el tema laboral. Sí, ¿por qué no decirlo?”, siguió, Caldirola, quien luego agregó un video desde el aeropuerto junto a Suro Solar, su gran amigo

Pero eso no es todo, pues al rato reposteó una publicación que contenía un potente reflexión.: “Disfrutar de lo que hay en el presente. Todo lo demás llega”.