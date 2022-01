Pareja de Marcianeke anunció el fin de su relación amorosa: aseguró vivir un “infierno”

El pasado martes la pareja del artista urbano “Marcianeke”, Anaís Vilches, anunció el fin de su relación con el músico, generando gran polémica en las redes sociales.

La situación inició luego de que la joven compartiera un enigmático mensaje en la plataforma, el cual aludía a un fin de la relación con el músico.

“Me enamoré. Sufrí, pero ya salí de esto“, afirmó la ahora expolola de Marcianeke, a través de las redes sociales.

Luego continuó: “Gracias dios por romperme las cadenas del infierno en las que me tenía este hombre. Si no me quieres, yo tampoco“.

De acuerdo al portal de AR, Vilches no entregó más detalles de este quiebre, aunque ambos se dejaron de seguir en las redes sociales.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: