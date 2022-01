El legado de Eli de Caso en su adiós a Radio Agricultura: “Mi programa tocó el corazón de muchísimas personas”

Por más de una década, la destacada comunicadora Eli de Caso ha entregado alegrías y especiales momentos a los auditores de Radio Agricultura, a través de su exitoso programa “De Caso en Caso”.

Según detalló la locutora radial y presentadora de televisión, el hecho de conducir este espacio le entregó una experiencia “extraordinaria” y “aprendió mucho”, ya que pudo compartir su propia historia de vida con los seguidores de su programa.

No obstante, Eli de Caso comentó que su espacio en la radio llega a su fin, puesto que quiere analizar su futuro y decidir “dónde quiero estar, cómo quiero estar y con quién quiero estar”.

“He crecido mucho”

La querida comunicadora abordó su experiencia en el medio y aseguró que fue “absolutamente extraordinaria, fue realmente maravillosa. Llegué en un momento muy difícil de mi vida y ahí sentí un gran apoyo de parte de algunas personas de la radio, y eso me ayudó a estabilizarme y a seguir esta carrera radial que ha sido para mí una de las cosas más importantes y lindas que he hecho“.

“Y tengo muy lindos recuerdos. He crecido mucho, he aprendido mucho y la verdad es que tengo mucho agradecimiento”, agregó la reconocida presentadora de televisión.

En este sentido, Eli de Caso afirmó que “mi programa tocó el corazón de muchísimas personas, eso fue también un resultado de mi carrera televisiva, que se sumaron después finalmente las dos cosas, así que yo creo que he tocado el corazón de muchísimas mujeres especialmente”.

Por lo mismo, reconoció que “me voy con el corazón lleno, yo me siento misión cumplida y me siento súper, súper afortunada y sumamente agradecida”.

Su llegada en el 2005

La locutora radial arribó en enero del año 2005 a Radio Agricultura tras su paso por la televisión, protagonizando innumerables momentos y significativos capítulos de su programa “De Caso en Caso”.

“Me llevó Jaime Rodríguez, un gran amigo que ya no está en la radio. Fue idea de él llevarme. Yo había salido de la televisión en diciembre del 2004. O sea, yo no alcancé a estar ni siquiera dos semanas sin trabajo gracias a Dios”, indicó.

“Fue maravilloso y Jaime y el equipo de ventas que tenía en ese momento la radio fueron realmente importantes para mí, me recibieron con los brazos abiertos”, complementó.

En este contexto, dijo que “la verdad es que tengo muy lindos recuerdos de la radio y de mucha gente que pasó por la radio. Entonces, me voy con el corazón lleno”.

“Fue conocer un mundo que no conocía, un mundo amable, cariñoso, más honesto”, expresó la destacada comunicadora.

El legado de Eli de Caso

La presentadora de TV se refirió al legado que dejó con su programa en la radio, precisando que “creo que dejo un gran legado y creo en las personas. Creo que las personas tienen la posibilidad de mejorar su vida, que lo que tenemos que hacer muchas veces es sacudirnos de tantas creencias limitantes y de tantos recuerdos del pasado”.

“Es como despertarnos un poco, sacudir lo que ya no nos sirve y conectarnos con el momento presente, y construir la vida que quiero vivir, porque cada persona tiene las herramientas -aunque no se dé cuenta- para vivir la vida que quiere vivir, es como tomar consciencia de para qué estás en la vida tú hoy, por qué sigues vivo, es para algo, encontrar ese algo es muy importante porque le da sentido a tu vida, y eso te permite a ti elegir de diferentes formas”, reflexionó.

¿Qué es lo que quiso entregar con su programa?

Eli de Caso puntualizó que en cada capítulo de su espacio radial quiso entregar “herramientas a las mujeres, primero que no se sientan solas, que las mujeres -independiente de dónde estemos y cómo estemos- tenemos el mismo espíritu, la misma base. La mujer es extraordinaria, la mujer es generosa, es constructiva, es tribal, cuida a sus hijos y también a los de al lado”.

“La mujer es amorosa y la mirada de la mujer es tremendamente poderosa, porque no ve solamente en una dirección, está viendo en muchas direcciones. Y es generosa, es solidaria, por lo tanto, lo que hace falta es que la mujer se crea esto y empiece a vivir su vida de la mejor manera posible, queriéndose mucho, respetándose y dándose la oportunidad de tener una vida mejor”, agregó.

“Entonces, yo creo en esto porque yo lo he vivido y yo lo estoy viviendo hoy. Lo sigo viviendo, entonces mis procesos yo los he compartido con el público que ha estado conmigo. Y muchas mujeres han crecido. Muchas mujeres se han dado cuenta de que pueden vivir una vida muchísimo mejor que la que tienen y que tienen todas las herramientas para hacerlo, que solamente las creencias limitantes son las que nos limitan el camino”, sostuvo.

“Es el momento en que la mujer se despierte, porque es un factor de cambio y la mujer es muy poderosa, y necesitamos darnos cuenta de eso para vivir desde ahí y poder aportar todo lo que tenemos que aportar partiendo por nosotras, una mejor vida, respetándonos y queriéndonos mucho”, sostuvo.

Sentido mensaje a sus fieles auditores

Eli de Caso se mostró “tremendamente agradecida y me voy con el corazón lleno. Creo haber dejado un regalo a muchas mujeres, porque ese mismo regalo que dejé fue el que yo viví, entonces lo compartí con la gente”.

“No sé si las personas se alcanzan de dar cuenta 100% de lo que estoy diciendo, pero muchas de ellas sí y con eso para mí es suficiente”, aseguró.

Por este motivo, tuvo un especial mensaje a sus auditores y, particularmente, a las mujeres que la escucharon día a día en su exitoso programa radial.

“Los procesos de ellas, los vivieron junto a mí, porque yo también estaba viviendo ese proceso, y ese proceso yo lo compartí al aire. Fue muy maravilloso y muchas de ellas hoy día tienen muchas mejores vidas, tienen mejor autoestima, tienen un desarrollo mucho más importante que el que tenían, están dejando un legado también esas mujeres a sus hijos, del respeto personal”, enfatizó.

Finalmente, manifestó que “cada uno es arquitecto de su vida, cada uno diseña su vida, que la responsabilidad es personal. Y que mientras no te des cuenta de eso y no tomes consciencia del valor que tienes y de lo importante que eres tú en la vida, es difícil que tú puedas salir adelante y mejores tu calidad de vida”, concluyó.