¿Sin casa televisiva? Aseguran que Raquel Argandoña abandonó Canal 13 tras falta de proyectos

Todo apunta a que el nombre de Raquel Argandoña ya no se encuentra ligado contractualmente con Canal 13, luego de que diversos medios señalaran que la comentarista fue desvinculada de la señal privada, luego de que no se contara con proyectos para ella en el futuro.

De acuerdo a lo que reveló El Filtrador, la opinóloga no regresaría a las pantallas de Canal 13. “Su contrato terminó en diciembre y ambas partes conversaron y no hubo renovación. No hay nuevos proyectos para ella o donde estuviera estipulado que pudiera estar. Para el 2022 no había nada nuevo”, afirmaron desde el consignado medio.

Cabe recordar que en el último capítulo de “Bienvenidos”, Argandoña entregó pistas de su salida de la señal, donde habló del programa que nunca salió al aire, donde participaría con Tonka Tomicic y Francisca García-Huidobro.

Hasta el momento ni la señal privada ni la propia expanelista se han referido a esta noticia, sin negarla ni confirmada.