Aylén Milla responde a sus antiguos dichos donde aseguró no creer en el amor entre una modelo y un futbolista

Por la boca muere el pez. Así le escribieron a Aylén Milla en Instagram , un solo comentario que generó revuelo en la red social.

Todo comenzó cuando se viralizó una entrevista que le realizaron a la modelo argentina en el antiguo programa “SQP”, donde le preguntaban sobre la relación que Gala Caldirola tenía junto a Mauricio Isla.

“A Isla lo conozco porque jugó un partido con Marco… él me comentó que era una muy buena persona. Y nada, no tengo opinión, aunque mi pensamiento general del modelo-futbolista, la verdad es que no es el más positivo. Lo único que me creo es Messi y su esposa de años, que se conocieron cuando él no tenía nada, y es lo único que me creo de corazón. El resto, me cuesta creerlo”, respondió la argentina.

La influencer compartió una foto posando en su cuenta de Instagram, donde una usuaria le consultó sobre estos dichos: “Decías que no creías en el amor entre modelo y futbolista, que era por interés y ahora andas muy coqueta con Maripán. Por la boca muere el pez”, pero la influencer no se tardó nada en contestar.

“Lo dije hace 5 años y porque estaba picada con Gala. ¿Y? ¿Y qué? ¿Tú no dijiste cosas que luego cambiaste de parecer o dijiste algo por rabia de adolescente? Vale, yo sí!”, cerró.

Posteriormente en subió a una historia de Instagram un texto que encendió aún más el rumor de un romance con el futbolista nacional Guillermo Maripán.“Gracias por los comentarios bonitos, con buena energía. También por las críticas a lo old school que se definen a ustedes mismos. Quien no mejora no progresa, no aprende en esta vida. Qué triste pasar la vida y años sin mejorar y aprender”, escribió.