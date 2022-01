“Me vino una depresión”: Mauricio Flores reveló el difícil momento que vivió en pandemia

El destacado humorista nacional Mauricio Flores estuvo presente en un nuevo capítulo de “La Divina Comida”, espacio en el cual hizo grandes revelaciones.

Durante el encuentro, en donde también participaron: Jenny Cavallo, Paul Vásquez y Chiqui Aguayo, el comediante habló del difícil momento que vivió al inicio de la pandemia.

“En el mes de abril me vino un bajón, una depresión. Cada una de las cosas que yo tenía planeadas, presupuestadas, las que estaban incluso firmadas… todo se fue al carajo. Hubo como dos semanas en las que no me levantaba, decía: ‘¿Para qué?”, confesó, ante la sorpresa de los demás participantes.

Además, agregó: “Un día me levanté y dije ‘no poh, ahora no hay que preocuparse, hay que ocuparse del destino’”, tras lo cual habló con su esposa y decidieron crear dos emprendimientos. Uno sobre la representación de artistas y otro sobre la venta de túneles sanitizadores.

De esta manera, el artista se activó nuevamente y logró salir adelante superando una complicada etapa en su vida.