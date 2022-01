Protagonista de viral de Maitencillo pidió disculpas tras sus dichos: “No debería haber dicho esas brutalidades”

El pasado domingo se viralizó un registro en donde una mujer realizó un reclamo en un evento de Maitencillo, lo que generó una ola de reacciones por parte de los cibernautas.

La situación inició cuando un usuario de Twitter compartió el registro el pasado 2 de enero una situación que vivió en un restorán del balneario, situación que se transformó en tendencia el pasado domingo.

En este video una mujer expone su molestia con los turistas de la zona, generando gran polémica con sus palabras: “Esto era un santuario y todo se derrumbó… es como el calentamiento global… yo soy la we… pegada de mi casa… la mierda de ustedes que no habían venido a ver el mar tan cerca”.

“No sé de dónde vienen, de Algarrobo, Llolleo, no de donde mierda vienen, del campo, de donde chu… vengan, pero váyanse a la chu…, váyanse más para allá, la we… me carga, vayan a Cachagua, Zapallar… váyanse a la mier…, que lo pasen como el pi…”, soltó, mientras que los turistas la calificaban de ordinaria.

De acuerdo al portal SoyQuillota, el encargado del local señaló que esta no sería la primera vez que tiene problemas con la mujer. “Ella siempre ha tenido reiterados problemas con el tema de la música, ha habido problemas con su marido y sus familiares, porque vienen al local y nos tratan mal“, afirmó.

La versión de la protagonista.

Durante la jornada de hoy el matinal “Mucho Gusto” logró dar con la protagonista del registro, quien explicó que ella junto a su familia iban hace muchos años al lugar, y ya había tenido problemas previos debido al ruido que generaba este local.

Tras ser consultada sobre su reacción, Bernardita, protagonista del registro, realizó su mea culpa, señalando que no debió reaccionar de esta forma.

“No debería haber dicho esas brutalidades“, fue aparte de lo que expresó la protagonista, reafirmando que el local le genera molestias y que la construcción era “trucha”.

Aquí puedes ver el registro: