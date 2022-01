“Ay te amo demasiado”: Kel Calderón demuestra su inmenso por cariño por Daniela Vega, quien compartió una íntima reflexión

La actriz chilena, protagonista de una película ganadora de un Oscar, nuevamente revolucionó las redes sociales con una íntima confesión que desató una ola de comentarios, destacando uno en especial.

Es que así es Daniela Vega, una persona que a través de su cuenta de Instagram se comunica siempre de manera tan cercana… desde el sentimiento, desde la emoción.

“Esta foto cumple hoy 18 años. La tomó mi amigo Alí Jaín. Recién me había puesto ese piercing, Monroe le llamábamos. Quizá aún se llama así…”, dijo, haciendo alusión a una nostálgica imagen que sacó del baúl de los recuerdos.

“Estaba en el colegio todavía. Que increíble como el tiempo tatúa la experiencia. Vengo de un largo proceso de exploración, de adaptación física que emana desde la psique, de un enredado engranaje de simbolismos dentro y fuera de mi piel, para lograr ser y parecer”, escribió la intérprete abriendo su corazón.

Además, agregó: “Para en forma y fondo situarme en el espacio, en el caminar seguro de un trabajo personal e íntimo, que ahora viene a enrostrar públicamente la recompensa: prevalecer”, reflexionó la artista, quien continuó: “Me miro hoy en el espejo, sin ropa, y sin piel”, fueron sus sentidas palabras, para luego despedirse con el cariño de siempre.

“Ayyy te amo demasiado 🥺🙌”, posteó la reconocida influencer Kel Calderón, hija de Raquel Argandoña, quien demostró públicamente sus sentimientos hacía “Dani”, como le dicen de cariño.

Asimismo, se sumaron muchos otros mensajes:

“Que sigas en una maravillosa exploración ❤️”, “admiro la forma en que expresas tu proceso👏❤️❤️”, “como me gusta tu maravillosa forma de ser ❤️”, “gracias Dani por tu generosidad y valentía. Tus palabras me hablan de una persona hermosa, compleja, honesta, valiente y observadora. Leal a sí misma. Gracias porque tu andar abrió camino. Siempre que te leo me estremezco…”, “siempre te admiraré por todo lo que pudiste pasar para que otros, otras y otres sintiéramos esas fuerzas para definir la vida”, fueron parte de los cariñosos comentarios que recibió la actriz.

Revisa acá las imágenes