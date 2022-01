“No crean tanta we..”: El descargo de José Miguel Viñuela, tras rumores que señalan que cobra por hacerle publicidad a las pymes

El ex rostro de “Mega” salió fuertemente en su defensa, para aclarar rumores que andan circulando.

A través de su cuenta de Instagram el comunicador alzó la voz y compartió un video con su descarga:

“¿Cómo están chiquillos? quiero aclarar un punto que me están escribiendo todos de que yo cobro por hacerle publicidad a las pymes ‘cero"”, dijo de entradita, mostrando su molestia.

“Chiquillos esto es así: ustedes quieren que yo le haga publicidad a la pymes, internamente me etiquetan, y yo les subo. Como siempre he apoyado a las pymes hace más de tres años con un hashtag que dice ‘apoyo a las pymes’, es más, tenemos la sección el café de las pymes en el programa con la Nené”, expresó, hablando un poco más ‘golpeado’.

Se enojó

Asimismo, el animador agregó: “Y hoy día, en especial que la Nené no se siente muy bien, pero vamos a hacer el programa igual. Vamos a darle cabida también a la gente para que promocione sus pymes”, informó.

“Así que no cobro, no cobro ni un peso, etiquétenme yo los ayudo, yo les subo y no crean tanta we…”, cerró Viñuela, indignado.

