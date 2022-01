El “mea culpa” de Antonella Muñoz, tras desmentir acusaciones contra Iván Cabrera: “Pido perdón a sus hijos”

A través de un extenso video publicado a través de su cuenta de Instagram, la expareja de Iván Cabrera, Antonella Muñoz, desmintió las graves acusaciones que había hecho en contra del bailarín.

“Quería ofrecerle disculpas públicas a Manuel Iván Cabrera, mi expareja, por el daño ocasionado, a su familia, a él y, a sus hijos ‘por dañar la honra de su padre’”, comenzó su relato, tras lo cual explicó las razones que la llevaron a ello:

“Llegué a Argentina, caí en muchos excesos de drogas, tuve un colapso y un cuadro de estrés, mi cuerpo me pedía a gritos ayuda, y en Navidad exploté. Fue ahí cuando di la entrevista a la periodista Cecilia Gutiérrez”, confesó.

Además, aseguró que en ese momento se encontraba mal psicológicamente, por lo cual dijo cosas que no fueron reales: “Jamás me violó, y esto lo recalco. Nunca me obligó a consumir drogas, yo soy una persona adulta… tengo casi 29 años, con poder de decisión”.

Asimismo, afirmó: “Iván nunca me obligó a estar con otras personas, asumo todo lo que dije. Con él sí tenía una relación abierta, que no funcionó por motivos que no profundizaré porque me di cuenta que la gente es morbosa y la farándula chilena lo único que busca es hacer daño y dañarme a mí, a mi familia y a Iván”.

Perdónenme

Luego continuó: “Quiero obtener el perdón de mi madre, de mi familia que, por mis excesos terminé dañando. Quiero obtener el perdón de los hijos de Iván que son maravillosos y que los amo.”

En este mismo contexto, entregó más detalles del momento en que fue entrevistada: “Me dejé llevar por el odio. Desmiento todo lo que dije y ofrezco nuevamente mis disculpas públicas a Iván y a su familia que lo han pasado muy mal”.

Sanación

Además, señaló que lo único que desea es su sanidad mental: “Estoy con psicológicos y psiquiatras y no me da vergüenza decirlo. Agradezco el apoyo de ‘mi madre’, de mi familia…. yo no estoy bien, toqué fondo y asumo mi error, errar es humano”, dijo, para finalmente asegurar:

“Iván nunca me obligó a nada, me asesoré con gente que no debía sin pensar en las consecuencias…Y ahora me retiro de las redes sociales por salud mental”.

“Iván perdóname”, cerró el largo testimonio.

