“Llegaron rostros caros como Pamela Díaz y Antonella Ríos”: Sergio Rojas reveló inéditos detalles de su salida de Me Late

Hace unos días, se vivió un terremoto luego de revelarse que Sergio Rojas dejaría su rol en Me Late, luego de varios años como panelista.

Tras esta situación Daniel Valenzuela, animador del espacio, salió a dar su versión y aclaró que el periodista sólo estaría presente en la edición Prime porque no se había llegado a un acuerdo económico y, que por lo demás la relación entre ambos seguía intacta.

Pero esto no quedó ahí, porque Rojas aprovechó la vitrina de su programa web “Qué te lo digo” para entregar más detalles de lo acontecido.

“El proceso de negociación para el 2022 partió a mediados de diciembre. Lo que yo necesitaba era una mejora en términos económicos, entonces ahí me junté con Daniel”, aseguró.

Además, agregó que su situación en Me Late fue mejorando con el tiempo, pero que cuando llegó a la versión Prime tuvo que partir de cero: “Se me ofreció cierta cantidad de plata, pero las condiciones cambiaron porque empezaron a llegar una cantidad de rostros que eran más caros”, dijo, sin pelos en la lengua, haciendo alusión a Pamela Díaz y Antonella Ríos.

Luego confesó que los primeros días del año hubo conversaciones sobre su nuevo contrato, pero no lograron llegar a un acuerdo: “Se me hizo una oferta que no me parecía equitativa, entonces dije ‘buena onda, pero uno tiene que dignificar su trabajo’. Yo siempre se lo digo a Daniel, yo me gano la plata, me saco la crest.. trabajando, entonces me parece que debe haber una equidad en términos salariales”, lanzó.

De esta manera, optó por salir definitivamente de Me Late, para centrarse únicamente en la edición Prime.

Finalmente, aclaró que lo sucedido no afecta bajo ningún punto la relación que mantiene con el exhuevo Fuenzalida: “No estoy enojado con Daniel, simplemente me parece que lo que me ofrecieron no era equitativo y decidí quedarme en una parte”, cerró.