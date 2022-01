La dura crítica de Francisca García-Huidobro a Vivi Rodrigues en “Aquí se Baila”

No es un secreto que Francisca García-Huidobro tiene una dura personalidad, lo que se mantiene en su rol como jurado en “Aquí se baila” de Canal 13, donde demuestra no tener pelos en la lengua.

Una situación similar ocurrió el pasado lunes en un nuevo capítulo del espacio, donde Vivi Rodrigues se enfrentó a Felipe Ríos en un duelo, para evitar la zona de eliminación.

No obstante la ex “Porto Seguro” no convenció del todo a la “Dama de Hierro”, quien entregó una dura evaluación.

“Cuando yo dije que debía acabar el llanterio me refiero a esto. En el caso de la señorita Rodrigues no es ella, es usted el que entra llorando, usted, el animador del programa. Lo de la falta de ensayo ya lo supimos la semana pasada. De aquí en adelante, no”, soltó en un inicio la actriz.

Luego cerró: “Me pareció una coreografía fome para lo que puede dar Vivi y Matías. Todavía creo que falta agilidad, y esa la misma que hace Shakira en el videoclip y ustedes son mejores que ella”.